“Άγριες Μέλισσες”: ο γάμος Μιλτιάδη - Βιολέτας και το γλέντι (εικόνες)

Ένας απρόσμενος επισκέπτης θα είναι παρών. Το Διαφάνι “βάζει τα καλά του” την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ Σεβαστοί και Βόσκαρης “ψήνονται” από τα πάθη τους.

Ο γάμος του Μιλτιάδη και της Βιολέτας και το γλέντι που ακολουθεί, σκορπίζουν αισιοδοξία και χαμόγελα στο Διαφάνι, την ώρα που μερικοί από τους κατοίκους του χωριού, όπως η οικογένεια του Δούκα Σεβαστού και το ζεύγος Βόσκαρη – Σοφούλης «ταλανίζονται» από παλιές και καινούριες… εμμονές, πάθη και λάθη.

Στον γάμο θα είναι παρών και ένας… απρόσμενος καλεσμένος!

Διαβάστε τις υποθέσεις των δύο επεισοδίων και δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον γάμο και το γλέντι, που θα απολαύσουμε στις οθόνες μας, στον ΑΝΤ1, απόψε και την Πέμπτη, στις 22:00.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 94

Η Μυρσίνη μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώνεται πως η κατάσταση είναι σοβαρή για την υγεία της. Όλη η οικογένεια Σεβαστού συγκλονίζεται και θα είναι στο πλευρό της, με πρώτο και καλύτερο τον Δούκα. Θα καταφέρει η Μυρσίνη να κερδίσει αυτή τη μάχη; Ο Μπάμπης αποκαλύπτει στην Ασημίνα τον δεσμό της Δρόσως και του Κωνσταντή και οι δυο αδελφές συγκρούονται, με την Ελένη να βρίσκεται γι’ άλλη μια φορά στη μέση. Ο Βόσκαρης και η Σοφούλα ετοιμάζονται να φύγουν προσωρινά απ’ το Διαφάνι, αλλά ο Τόλλιας και η Παγώνα παρακαλούν την κόρη τους να μείνει. Θα τους ακούσει αυτή τη φορά; Η Ουρανία αντιμετωπίζει τα πρώτα προβλήματα στη νέα της επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή τσακώνονται άγρια λόγω μιας σημαντικής αποκάλυψης, ενώ στον γάμο του Μιλτιάδη και της Βιολέτας, θα είναι παρών ένας απρόσμενος επισκέπτης.

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 95

Ο Νικηφόρος πιάνεται στα χέρια με τον Κωνσταντή και όλοι μαθαίνουν το μυστικό του. Ποια θα είναι η αντίδραση των Σεβαστών; Στο καφενείο, γίνεται μεγάλο γλέντι μετά τον γάμο της Βιολέτας και του Μιλτιάδη και όλο το χωριό είναι εκεί. Η Σοφούλα μαθαίνει πως ο Βόσκαρης είχε σχέση με την Ελένη στη φυλακή και κλονίζεται, ενώ ο Άγγελος προσπαθεί να τη βρει. Ο Μελέτης υποκύπτει στα αισθήματά του για την Πηνελόπη, αλλά μια απρόσμενη επίσκεψη θα τους πιάσει στα πράσα. Στο νοσοκομείο, η Μυρσίνη θα δώσει ένα τελεσίγραφο στον Δούκα. Η απάντησή του θα κρίνει αν την επόμενη μέρα η ζωή των Σεβαστών θα αλλάξει για πάντα. Η Ελένη τα βάζει με τον Κωνσταντή, που τη φέρνει πάλι αντιμέτωπη με την οικογένειά του, όταν εκείνος της αποκαλύπτει μια αλήθεια που θα τη σοκάρει…

