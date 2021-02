Κόσμος

Καταστροφική και “πολυπρόσωπη” κακοκαιρία στις ΗΠΑ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Βουτιά» της θερμοκρασίας, χιόνια και ανεμοστρόβιλοι έπληξαν διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ.

Το Τέξας σκεπασμένο με χιόνι, πολικές θερμοκρασίες και εκατομμύρια Αμερικανοί χωρίς ηλεκτροδότηση: το κύμα ψύχους που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν εξάλλου τη ζωή τους από ανεμοστρόβιλο.

Το κύμα ψύχους στοίχισε επίσης τη ζωή τουλάχιστον έξι ανθρώπων στο βόρειο Μεξικό, τριών από υποθερμία και ενός από δηλητηρίαση λόγω ελαττωματικής θέρμανσης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συνηθισμένοι στις ήπιες θερμοκρασίες, οι Τεξανοί είδαν χθες, Τρίτη, το θερμόμετρο να πέφτει το πρωί μέχρι τους -12 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσά τους, το Όστιν.

Ήταν μια βουτιά σε σχέση με τον μέσο όρο χαμηλής θερμοκρασίας για τον Φεβρουάριο στην πόλη αυτή (7,2 βαθμοί Κελσίου) και ακόμη και σε σύγκριση με τη θερμοκρασία που καταγράφηκε την ίδια στιγμή στο Άνκορατζ της Αλάσκα (-7 βαθμοί Κελσίου).

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του συστήματος εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης, οι ηλεκτρικές εταιρείες προχωρούσαν από το σαββατοκύριακο σε αλυσιδωτές μερικές διακοπές της ηλεκτροδότησης σ' αυτή τη μεγάλη πολιτεία του Νότου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα δεν είχαν ηλεκτροδότηση χθες, Τρίτη, το βράδυ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

«Είναι ωραίο να βλέπεις όλο αυτό το λευκό, αλλά είναι επίσης πολύ επικίνδυνο διότι οι άνθρωποι εδώ δεν ξέρουν να οδηγούν» στο χιόνι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάικλ, ένας κάτοικος του Χιούστον που δεν θέλησε να κάνει γνωστό το επώνυμό του. «Οδηγούν υπερβολικά γρήγορα».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την Κυριακή για να αποσταλεί επειγόντως στο Τεξας ομοσπονδιακή βοήθεια.

Στο Μισισίπι, οι κάτοικοι ανακάλυψαν ξυπνώντας τοπία καλυμμένα με χιόνι και πάγο σ' αυτή την άλλη πολιτεία του Νότου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αρχές αργούσαν να καθαρίσουν τους δρόμους στον Νότο, όπου τα εκχιονιστικά μηχανήματα δεν είναι κάτι συνηθισμένο.

Περισσότεροι από 20 θάνατοι συνδέονται με την χειμωνιάτικη κακοκαιρία, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, και οι αρχές κάλεσαν τους Αμερικανούς να είναι προσεκτικοί.

«Επικίνδυνα παγωμένοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν στις μεγάλες πεδιάδες» στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών «και στην κοιλάδα του Μισσισσιπή μέχρι τα μέσα της εβδομάδας», προειδοποιούσε χθες, Τρίτη, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

«Μια νέα χειμερινή καταιγίδα θα κάνει την εμφάνισή της την Τρίτη στις πεδιάδες του Νότου», συνέχιζε το μετεωρολογικό δελτίο.

Βορειότερα, το Σικάγο βρίσκεται κάτω από ένα παχύ στρώμα χιονιού.

Ανεμοστρόβιλοι

«Το κύμα ψύχους που έπληξε τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται με τον συνδυασμό ενός αρκτικού αντικυκλώνα με χαμηλές θερμοκρασίες και ενός πολύ ενεργού βαρομετρικού χαμηλού με κύματα βροχοπτώσεων», είχε εξηγήσει τη Δευτέρα η NWS.

Εκτός από το Τέξας, σχεδόν 600.000 άνθρωποι δεν έχουν ηλεκτρικό στο Όρεγκον (βορειοδυτικά), τη Λουιζιάνα (νότια), το Κεντάκι (κεντροανατολικά) και τη Δυτική Βιρτζίνια (ανατολικά), σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us.

Αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν τον σχηματισμό τουλάχιστον τεσσάρων ανεμοστροβίλων, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο weather.com, ένας από τους οποίους έπληξε μέσα στη νύχτα τις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βόρεια Καρολίνα, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς και δέκα τραυματίες.

«Θα χρειαστεί χρόνος για να το ξεπεράσουμε», είπε στους δημοσιογράφους ο υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης της κομητείας του Μπράνσγουικ Έντουαρντ Κόνροου, διευκρινίζοντας πως δεν αναζητούν πλέον αγνοούμενους.

«Λάβαμε πράγματι μια προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όμως εκείνη τη στιγμή η καταιγίδα είχε ήδη ξεσπάσει», εξήγησε.

Οι υπεύθυνοι της NWS «εξεπλάγησαν πολύ από την ταχύτητα με την οποία ενισχύθηκε η καταιγίδα» και μάλιστα «μέσα στη νύχτα», λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, «όταν οι περισσότεροι βρίσκονται στο σπίτι τους στο κρεβάτι, αυτό δημιούργησε μια πολυ επικίνδυνη κατάσταση».

Δένδρα ξεριζώθηκαν, οχήματα και σπίτια καταστράφηκαν... Συνολικά περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν ζημιές ενώ κόπηκαν ηλεκτρικά καλώδια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρωγής της κομητείας του Μπράνσγουικ.