Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: κακώς μιλάμε δημοσίως για την διπλή μάσκα

Γιατί κάνει λόγο για σύγχυση των πολιτών. Τι λέει για την πορεία της πανδημίας και την ανησυχία για την βρετανική μετάλλαξη του Covid-19.

Την επιφύλαξη του για τη χρήση της διπλής μάσκας εξέφρασε εμμέσως ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Υπ. Υγείας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 τόνισε χαρακτηριστικά πως «έχει μια πολυπλοκότητα η διπλή, ως προς τη χρήση και εφαρμογή της». Υπογράμμισε επίσης, πως δεν πρέπει να γίνονται δημόσια αυτές οι συζητήσεις γιατί δημιουργείται σύγχυση στους πολίτες που ήδη είναι κουρασμένοι.

Μιλώντας για το ενδεχόμενο επέκτασης του lockdown εκτίμησε, ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες ενδεχομένως να δούμε μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων και αργότερα μια μείωση. «Θα δούμε αποτελέσματα την άλλη βδομάδα, όμως δεν θα είμαστε σε θέση να πούμε 1η Μαρτίου τελείωσαν όλα ανοίγουμε τα πάντα, αλλά δεν αποκλείω κάποιες δραστηριότητες να επανέλθουν αρχές Μαρτίου. Αυτό δεν πρέπει να το αποκλείσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις μεταλλάξεις, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του ο κ. Εξαδάκτυλος λέγοντας ότι η ενδεχομένως η βρετανική μετάλλαξη, που είναι και το πιο μεταδοτικό στέλεχος, ενδεχομένως να κυριαρχήσει και να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε έναν ιό που μεταδίδεται ταχύτερα από αυτόν που ήδη γνωρίζουμε. Τόνισε ωστόσο, πως αυτή τη στιγμή, λόγω των απαγορευτικών μέτρων, περιορίζεται η μετάλλαξη του. Σημείωσε επίσης, ότι το σύστημα Υγείας αντέχει, για το ενδεχόμενο συνδρομής των ιδιωτικών κλινικών είπε ότι αυτό είναι μια απόφαση που θα λάβει το υπουργείο Υγείας.