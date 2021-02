Οικονομία

“Μήδεια”: Ο ΔΕΔΔΗΕ για τις διακοπές ρεύματος στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόοδος των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών και οι περιοχές όπου προκλήθηκαν, σε 43 γραμμές Μέσης Τάσης.

Σε ανακοίνωση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), αναφορικά με την πρόοδο αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης στην Αττική, αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στο Δίκτυο η σφοδρή κακοκαιρία Μήδεια, ανακοινώνει ότι το σύνολο του τεχνικού του προσωπικού στην Αττική, περί τα 440 άτομα, συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές με προβλήματα ηλεκτροδότησης, κυρίως στα Βόρεια Προάστια του Νομού.

Αναλυτικότερα, μέχρι αυτή την ώρα έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές σε 15 γραμμές Μέσης Τάσης από ένα σύνολο 43 γραμμών που παρουσιάζουν προβλήματα, σε τμήμα των περιοχών Διόνυσος, Αγ. Στέφανος, Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Παπάγου, Πετρούπολη, Κεφαλάρι, Πολιτεία, Πεύκη, Βριλήσσια, Γλυκά Νερά, Κάτω Κηφισιά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση του κοινού ενώ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών».

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", για την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης μίλησε και ο Πρόεδρος των Τεχνικών, Κώστας Μανιάτης.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων δίνουν "μάχη" και στην Εύβοια, όπου επίσης εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών:





Πατούλης: ο ΔΕΔΔΗΕ να αναλάβει τις ευθύνες του

Σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση συνεχίζουν να βρίσκονται επί τρίτη συνεχόμενη μέρα τα συνεργεία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες και ρίχνοντας χιλιάδες τόνους αλατιού, κατάφεραν να κρατήσουν ανοικτούς τους δρόμους που είναι στην διοικητική ευθύνη της Περιφέρειας. Σε συνεργασία με την ΕΜΑΚ και υπό το γενικότερο συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με οχήματα και 100 ειδικά μηχανήματα συνδράμει στην αποκατάσταση των προβλημάτων, σε περιπτώσεις όπου τα προβλήματα είναι μεγάλα, όπως στο Δήμο Διονύσου που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με αφορμή αναφορές που έκαναν λόγο για ευθύνη της Περιφέρειας για τη μη εξασφάλιση πρόσβασης στα σημεία που υπάρχουν βλάβες του δικτύου της ΔΕΗ, ο κ. Πατούλης διευκρινίζει πως ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο και επισημαίνει τα εξής:

«Είναι ανεπίτρεπτο σε αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες να μένουν περίπου 250.000 νοικοκυριά για τόσες πολλές ώρες, χωρίς ρεύμα. Εξίσου ανεπίτρεπτο είναι κάποιοι να προσπαθούν να μεταθέσουν τις δικές τους ευθύνες. Μπορεί να είναι ακραία τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν, αλλά ο κάθε φορέας οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και τώρα οφείλει να το κάνει και ο ΔΕΔΔΗΕ και να αποκαταστήσει άμεσα τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στις χιλιάδες οικογένειες. Αλήθεια τι έχει κάνει σε προληπτικό επίπεδο όλο το προηγούμενο διάστημα; Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε το καθήκον μας δίνοντας καθημερινά μάχη με το προσωπικό και τα μηχανήματα που διαθέτουμε, για να κρατήσουμε τους δρόμους ευθύνης μας, ανοικτούς, ενώ συμβάλλουμε και στη διάνοιξη οδικών δικτύων εκτός αρμοδιότητας μας.

Το επιχείρημα που επικαλέστηκε ο ΔΕΔΔΗΕ πως δεν κατάφερε να αποκαταστήσει το ρεύμα σε κάποιους δήμους λόγω προβλημάτων προσβασιμότητας των δρόμων κατέρρευσε. Αλλιώς πως εξηγεί πως σε Δήμους όπως το Μαρούσι, το Ψυχικό, η Νέα Ιωνία η Μεταμόρφωση και σε άλλους όπου οι δρόμοι ήταν και είναι ανοικτοί, δεκάδες οικογένειες εξακολουθούν να μην έχουν ρεύμα; Σ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και ο ΔΕΔΔΗΕ να συνεργάζεται στενά με τους Δήμους. Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να είναι έμπρακτα στο πλευρό των πολιτών και να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ζωής τους αλλά και στη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους».