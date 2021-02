Κόσμος

Αίτνα: Έκρηξη και προβλήματα από το ηφαίστειο (εικόνες)

Συνεχίζει τη δραστηριότητά της η Αίτνα, προκαλώντας προβλήματα αυτήν τη φορά.

Εξερράγη και πάλι η Αίτνα την Τρίτη, προκαλώντας προβλήματα στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, το οποίο και έκλεισε.

Το αεροδρόμιο της Κατάνια έκλεισε λόγω της στάχτης που σκόρπισε το ηφαίστειο.

Η δραστηριότητα της Αίτνας αναμενόταν και για το λόγο αυτόν είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα και δεν υπήρξαν θύματα.

Η Αίτνα, το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, είναι από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ιταλίας κυρίως από ανθρώπους που θέλουν να τη δουν ενεργή, κάτι που είναι σύνηθες.

Η έκρηξη της Τρίτης προήλθε από τον νοτιανατολικό κρατήρα.