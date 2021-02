Κοινωνία

Ντελαπάρισε φορτηγό στην Εθνική Οδό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών - Λαμίας, έκλεισε λωρίδα κυκλοφορίας.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου.

Συγκεκριμένα, ένα φορτηγό ανετράπη με αποτέλεσμα να έχει κλείσει λωρίδα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Το φορτηγό ντελαπάρισε λίγο πριν τα διόδια Αφιδνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκεται γερανοφόρο για να σηκώσει και να παραλάβει το φορτηγό.