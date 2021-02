Κόσμος

Συμφωνία ΕΕ - Pfizer για επιπλέον εμβόλια κατά του κορονοϊού

Πόσο μεγάλη ειναι η παρτίδα που εξασφάλισαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Bloomberg

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες H EE έκλεισε συμφωνία με την Pfizer/Biontech για την αγορά επιπλέον 200 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά του covid19, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Το Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Pfizer/Biontech για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων. Συνολικά οι δόσεις που αναμένεται να παραδοθούν από την Pfizer/Biontech στην ΕΕ, ως το τέλος του 2021, φτάνουν τα 500 εκατομμύρια.