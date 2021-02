Κόσμος

Έκλεψαν το αυτοκίνητο μαζί με το μωρό (βίντεο)

Συγκινεί η στιγμή που οι γονείς ξαναπιάνουν στην αγκαλιά τους το μωράκι. Το μήνυμα του πατέρα.

Σε καλή κατάσταση βρέθηκε ένα κοριτσάκι, το οποίο βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών της, το οποίο εκλάπη, από τη Φλόριντα, των ΗΠΑ.

Το μωρό εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου εκλάπη το αυτοκίνητο των γονιών του, λίγες ώρες αργότερα.

Η μητέρα της μικρής είπε πως ήταν με την πεθερά της κα ξεφόρτωναν το αυτοκίνητο, προσπαθώντας να κάνουν σιγά, για να μην ξυπνήσουν το μωρό, όταν ξαφνικά, κάποιος κατάφερε να μπει μέσα στο αυτοκίνητο και να το πάρει.

Αμέσως κάλεσαν τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες στην περιοχή και το βρήκαν λίγο αργότερα παρατημένο έξω από εκκλησία, με το μωρό μέσα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του κλέφτη είναι σε εξέλιξη και εξετάζονται τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ώστε να αναγνωριστεί ο άνδρας.

Ο πατέρας της μικρής, κρατώντας την ανακουφισμένος στην αγκαλιά του, κάλεσε το δράστη να παραδοθεί.

«Μην αφήνεται ποτέ το αυτοκίνητό σας με αναμμένη τη μηχανή Ποτέ μην αφήνετε μόνο του το αυτοκίνητό σας», προειδοποίησε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι, το αυτοκίνητο εκλάπη μέσα σε ένα λεπτό.