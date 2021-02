Κοινωνία

“Μήδεια”: Στον... πάγο οι εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβάλλονται και σήμερα οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών σε όλη την Αττική. Πότε θα γίνουν.

Αναβάλλονται και σήμερα, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών σε όλη την Αττική, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφέρεια σημειώνει ότι, με αφορμή τις δύσκολες συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Αττική το τελευταίο τριήμερο, ανακοινώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής πως αναβάλλονται και για σήμερα, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής.

Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για τις επόμενες μέρες.