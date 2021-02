Κόσμος

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Ντράγκι και η αναφορά στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι παρουσίασε στη Γερουσία τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του. Η αναφορά του στην Ελλάδα.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι παρουσίασε σήμερα στην Γερουσία της Ρώμης τα κύρια σημεία του κυβερνητικού του προγράμματος.

«Δεν πρόκειται για κατάρρευση της πολιτικής, κανείς δεν χάνει την ταυτότητά του, αλλά όλοι βοηθούν στην ανοικοδόμηση της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά. «Ευχαριστώ τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, που έκαναν ένα βήμα πίσω για το καλό όλων» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ

Ο Ιταλός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια «κυβέρνηση ανοικοδόμησης», όπως συνέβη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και κατέστησε σαφές ότι οι κύριες προτεραιότητές του θα είναι η καταπολέμηση της πανδημίας και η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Υποσχέθηκε στους Ιταλούς ότι η διαδικασία εμβολιασμού θα επιταχυνθεί και ότι η χώρα θα καταφέρει να προμηθευθεί τις αναγκαίες ποσότητες εμβολίων κατά της covid 19.

O Mάριο Ντράγκι στην ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στο οτι η κυβέρνησή του θα χαρακτηρίζεται από σταθερή προσήλωση στην Ευρώπη και θα δώσει έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. «Τα σταθερά σημεία αναφοράς μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ατλαντική Συμμαχία και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών», είπε στους ιταλούς γερουσιαστές.

Ο ίδιος εξήγησε επίσης ότι οι περιοχές ενδιαφέροντος της Ιταλίας είναι «τα Βαλκάνια, η ανατολική μεσόγειος, η Λιβύη και γενικότερα, η Αφρική». Επιβεβαίωσε ότι η Ρώμη θα διατηρήσει και θα ενισχύσει την στρατηγική της σχέση με την Γερμανία και την Γαλλία, «αλλά και την συνεργασία με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Μάλτα και την Ισπανία, χώρες με τις οποίες υπάρχει κοινή μεσογειακή ευαισθησία».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Ντράγκι τάχθηκε υπέρ της εξισορρόπησης των βαρών ανάμεσα στις χώρες πρώτης εισόδου και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης.

Ο νέος Ιταλός πρωθυπουργός τόνισε, τέλος, τονίσει ότι θα πρέπει να στηριχθεί με ουσιαστικό τρόπο η απασχόληση, αλλά και να αποφασιστεί ποιές παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να ενισχυθούν και ποιες πρέπει να βοηθηθούν ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν την αποστολή και το προφίλ τους.