Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Διεθνής διαγωνισμός για την πρώην αμερικανική βάση, στις Γούρνες

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση της τεράστις έκτασης.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

Πρόκειται για παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Σε όμορες εκτάσεις του ακινήτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος», το Διεθνές Εκεθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης κ.ά.

Για το ακίνητο επίκειται η έγκριση ΕΣΧΑΔΑ που θα προβλέπει τις γενικές χρήσεις γης «Θεματικά Πάρκα – Εμπορικά Κέντρα – Αναψυχή» και «Τουρισμός – Αναψυχή».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία φάση με Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά μέχρι την 15η Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Το Ταμείο θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα εισφέρει την κυριότητα επί του ακινήτου και θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών της στον πλειοδότη, υπό την αίρεση της προηγούμενης έγκρισης του ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο.

Στον διαγωνισμό αξιοποίησης του ακινήτου στις Γούρνες για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν οι «Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ» και «Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ» ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η «Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία» ως νομικός σύμβουλος και οι «Δέκαθλον ΑΕ» και «Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ» ως τεχνικός σύμβουλος.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του πρώην εργοταξιακού χώρου του έργου ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, καθώς η δεσμευτική οικονομική προσφορά που είχε υποβληθεί ήταν κατώτερη του ύψους αποτίμησης του ακινήτου.