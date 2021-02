Αθλητικά

Champions League: αποθέωση για Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαπέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θρίαμβος των Παριζιάνων μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα και το χατ-τρικ του Μπαπέ, εντυπωσίασαν όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

«Galactiques» (Γαλαξιακοί): είναι ο τίτλος της γαλλικής εφημερίδας «L'Equipe» για το χθεσινό θρίαμβο (1-4) της Παρί ΣΖ στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση στους «16» του Champions League.

Μια νίκη που μονοπώλησε σήμερα, τις πρώτες σελίδες των κύριων αθλητικών εφημερίδων σε όλο τον κόσμο. Η γαλλική εφημερίδα «L'Equipe» έχει μία φωτογραφία που δείχνει τον Ζεράρ Πικέ να προσπαθεί να σταματήσει τον Κιλιάν Μπαπέ, τραβώντας τον από τη φανέλα.

«Με επικεφαλής τον Κιλιάν Μπαπέ που πέτυχε χατ-τρικ, οι Παριζιάνοι έπαιξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι εναντίον μίας ανεπαρκούς Μπαρτσελόνα. Ποτέ δεν είχε κερδίσει μια γαλλική ομάδα στο Camp Nou στο Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαπέ, μεγάλος πρωταγωνιστής της χθεσινής βραδιάς, πέτυχε αυτό που κανένας άλλος παίκτης δεν είχε επιτύχει στο Camp Nou από το 1997, όταν ο Ουκρανός Αντρέι Σεφτσένκο σημείωσε χατ-τρικ με τη Ντιναμό Κιέβου στην έδρα της Μπαρτσελόνα (0-4). Κάτι που ο 22χρονος Γάλλος διεθνής επιθετικός επανέλαβε χθες, νικώντας τον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν τρεις φορές.