Πολιτισμός

#WomanInHistory: Παγκόσμια εκστρατεία για την επιστροφή των γυναικών στα βιβλία ιστορίας

Η Βρετανίδα συγγραφέας, Κέιτ Μος η οποία εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει τις φωνές των γυναικών, επιστρέφει με μία νέα παγκόσμια εκστρατεία.

Με τίτλο #WomanInHistory η εκστρατεία που ξεκίνησε ήδη ενόψει της Ημέρας της Γυναίκας, θα προβάλλει κάθε γυναίκα που έχει αγνοηθεί στα βιβλία ιστορίας.

Η συγγραφέας εξήγησε ότι θέλει να δώσει στις φωνές των γυναικών την ευκαιρία να ακουστούν και στις ιστορίες τους την ευκαιρία να τιμηθούν.

Στην έρευνά μου για τα μυθιστορήματά μου, συνεχώς διαπίστωνα πόσο εύκολα τα επιτεύγματα των γυναικών εξαφανίζονται ή μένουν εκτός των επίσημων βιβλίων ιστορίας, κι αυτό με ενέπνευσε για την εκστρατεία, ανέφερε.

Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να ονομάσουν όποια γυναίκα αποτελεί έμπνευση για εκείνους χρησιμοποιώντας το hashtag #WomanInHistory on Instagram or Twitter. Τα ονόματα θα αποκαλυφθούν στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Pan Macmillan την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.

Η συγγραφέας δήλωσε εντυπωσιασμένη από τον ενθουσιασμό όλων και τον μεγάλο αριθμό των συμμετοχών.

«Μέσα στις πρώτες ημέρες από την έναρξη της εκστρατείας είχαμε χιλιάδες υποψηφιότητες απ’ όλο τον κόσμο, από τη Ρωσία, την Πολωνία, τη Συρία, το Ιράν, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία, το Πακιστάν, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία. Γυναίκες από το μακρινό παρελθόν, το πρόσφατο, καθώς και εκείνες που γράφουν ιστορία σήμερα» σημείωσε.

Την εκστρατεία της Κέιτ Μος στήριξαν επίσης διάσημες γυναίκες, όπως η ηθοποιός Κιμ Κατράλ, η πρώην αθλήτρια του τένις, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια Λορέιν Κέλι, η κριτικός θεάτρου Αρίφα Άκμπαρ, η συγγραφέας Τζοάνα Τρόλοπ καθώς και οι συγγραφείς, Ρϊτσαρντ Όσμαν, Άνταμ Κέι και Άντονι Χόροβιτς.

Η εκστρατεία #WomanInHistory αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κινήματος που στοχεύει να θέσει στο επίκεντρο τα ονόματα και τις ιστορίες γυναικών και νομίζω ότι είναι ένα θετικό σημάδι του πώς, σε αυτούς τους μάλλον ζοφερούς καιρούς, θέλουμε να γιορτάσουμε το θάρρος, τη γυναικεία αλληλεγγύη, την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη και να δείξουμε ευγνωμοσύνη σε εκείνες που έζησαν πριν από εμάς, υπογράμμισε η συγγραφέας.