Πολιτισμός

Κάδοι απορριμμάτων έγιναν σπιτάκια για αδέσποτα για να αντέξουν την παγωνιά

Κατεστραμμένοι κάδοι απορριμμάτων μετατράπηκαν σε «καταφύγια» αδέσποτων από την κακοκαιρία. Πώς "γεννήθηκε" η ιδέα που έσωσε τα ζώα από την παγωνιά.

Σε χώρους φιλοξενίας αδέσποτων ζώων μετατράπηκαν οι κατεστραμμένοι κάδοι των απορριμμάτων, που δεν χρησιμοποιούνται πια από τους δήμους αλλά ωστόσο δεν είναι και για πέταμα, χάρη σε μία ιδέα της Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης «Νοιάζομαι».

Η ιδέα «γεννήθηκε» λόγω της κακοκαιρίας και των χαμηλών θερμοκρασιών και πήρε γρήγορα «σάρκα και οστά». Σε συνεννόηση με τους δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, οι φιλόζωοι εθελοντές παρέλαβαν έξι κάδους τους οποίους έχουν ήδη τοποθετήσει εκτός πόλης ώστε να μπορούν να βρίσκουν «καταφύγιο» τα αδέσποτα με την παγωνιά.

Η εκπρόσωπος της Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Νοιάζομαι», Εύη Καλαϊτζίδου, με δηλώσεις της στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ–ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM» εξήγησε πως «από το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας σκεφτόμασταν πώς θα μπορέσουμε να προφυλάξουμε τα ζώα που είναι εκτός πόλης. Διότι ένα ζώο που δεν ταΐζεται και είναι εξασθενημένο, οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να το σκοτώσουν».

Η κ. Καλαϊτζίδου πρόσθεσε πως σε συνεννόηση με τις αντιδημαρχίες Καθαριότητας παρέλαβαν τους κατεστραμμένους κάδους και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί τα έξι σημεία προφύλαξης των αδέσποτων ζώων εκτός της Θεσσαλονίκης. «Αυτοί οι κάδοι αντί να είναι στα αζήτητα και να πιάνουν χώρο στις μάντρες των δήμων, μπορούν να περιποιηθούν, να βαφτούν με όμορφα χρώματα από εθελοντές μας που έχουν καλλιτεχνική φλέβα και να είναι χρήσιμοι για τα αδέσποτα ακόμη και μέσα στην πόλη», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Φιλοζωικής.

Ο κάδος τοποθετείται στον χώρο ξαπλωμένος, ώστε να γίνει μια καλή «φωλίτσα» για τα αδέσποτα ζώα κι εκεί τοποθετούνται κουβέρτες για να μένουν ζεστά τα γατιά και σκυλιά ιδιαίτερα τον καιρό που το θερμόμετρο πέφτει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης και αρμόδιος για το θέμα των αδέσποτων ζώων, Σωκράτης Δημητριάδης, επισήμανε, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ–ΜΠΕ, την καλή συνεργασία που έχει ο κεντρικός δήμος με το «Νοιάζομαι» προς όφελος των αδέσποτων ζώων.

Υπενθύμισε, δε, πως για μέσα στην πόλη, από το προηγούμενο διάστημα έχουν τοποθετηθεί σπιτάκια σε σημεία που κυκλοφορούν αδέσποτα. «Έχουμε τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης σπιτάκια σε συνεργασία με το “Νοιάζομαι” και έχουμε διαπιστώσει ότι χρησιμοποιούνται από τα ζώα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δημητριάδης.

Α.Καρ. - Σ.Κυρ.