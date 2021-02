Οικονομία

Προϋπολογισμός 2021: “μαύρη τρύπα” στα έσοδα του Ιανουαρίου

Τον πρώτο μήνα του έτους, ο προϋπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές έλλειμα 1,6 δις, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος τον αντίστοιχο περσινό.

Έλλειμμα 1,726 δισ. ευρώ εμφάνισε σε ταμειακή βάση ο Προϋπολογισμός τον Ιανουάριο έναντι ελλείματος 1,161 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος τον Ιανουάριο φέτος ο Προϋπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές έλλειμμα 1,6 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 83 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 3 δισ. ευρώ από 3,7 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 4,3 δισ. ευρώ από 4,6 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2020.