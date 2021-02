Life

Ντοκιμαντέρ για το μεγάλωμα παιδιών με αυτισμό

Ο Πάντι ΜακΓκίνες και η σύζυγός του Κρίστιν Μάρτι ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ, ευαισθητοποιημένοι απο την προσωπική τους εμπειρία

Ο Άγγλος ηθοποιός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Πάντι ΜακΓκίνες και η σύζυγός του, Κριστίν Μάρτιν, μοντέλο έχουν τρία παιδιά, τα δίδυμα Πενέλοπι και Λίο, επτά, και τη Φελίσιτι, 4 ετών, τα οποία έχουν διαγνωστεί με αυτισμό.

Τώρα, το ζευγάρι θα εμφανιστεί σε ντοκιμαντέρ με τίτλο «Autism and Our Family» για την καθημερινή τους ζωή.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της «The Sun», η ταινία θα προβληθεί αργότερα φέτος και θα παρουσιάζει το ζευγάρι να συναντιέται με άλλους γονείς, παιδίατρους και ειδικούς στην ανάπτυξη παιδιών που απαντούν σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τη διάγνωση αυτισμού.

«Ως γονέας που έχει παιδιά με πρόσθετες ανάγκες, νιώθεις, λίγο, ότι όλοι οι άλλοι περνούν πολύ καλύτερα από σένα» δήλωσε ο Πάντι ΜακΓκίνες φιλοξενούμενος σε τηλεοπτική εκπομπή.

Όταν βλέπω άλλους ανθρώπους στην ίδια κατάσταση αισθάνομαι ότι «δεν είμαι μόνος μου με αυτό», ανέφερε.

Ο παρουσιαστής εξέφρασε την ελπίδα ότι το ντοκιμαντέρ θα επιτρέψει τους ανθρώπους να δουν ότι δεν πρέπει να ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια.