ΟΑΣΘ: Πανικός και τραυματισμοί από έκρηξη σε λεωφορείο

Έσκασε κολάρο καλοριφέρ λεωφορείου προκαλώντας εγκαύματα σε επιβάτη.



Μια γυναίκα που επέβαινε σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ τραυματίστηκε όταν εξερράγη το κολάρο του καλοριφέρ του οχήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε λεωφορείο της γραμμής 14.

Το καυτό νερό που κυκλοφορούσε στη σωλήνωση πετάχτηκε στα πόδια της γυναίκας με αποτέλεσμα να της προκαλέσει έγκαυμα. Η 60χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τη στιγμή του ατυχήματος στο λεωφορείο, που κινούνταν επί της οδού Γρ. Λαμπράκη, επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Το λεωφορείο διέκοψε το δρομολόγιό του και κλήθηκε η Αστυνομία.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας, ενώ έχει διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την έκρηξη.

Πηγή: thestival