Australian Open – Τσιτσιπάς: “μυθική” ανατροπή κόντρα στον Ναδάλ

Ο Έλληνας πρωταθλητής αν κι έχασε τα 2 πρώτα σετ, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να πετύχει μια απίστευτη νίκη – πρόκριση.

Τη μεγαλύτερη ίσως νίκη της ως τώρα καριέρας του πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σήμερα (17/2) στη Μελβούρνη. Αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 σετ από τον Ράφα Ναδάλ των 20 τίτλων σε τουρνουά γκραν σλαμ, ο Έλληνας τενίστας πέτυχε μία επική ανατροπή, επικράτησε με 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5 και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά του Australian Open. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (19/2) τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, διεκδικώντας να περάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τελικό ενός γκραν σλαμ.

Η σημερινή είναι η δεύτερη νίκη του Τσιτσιπά επί του 35χρονου Ισπανού, σε οκτώ αναμετρήσεις (η πρώτη ήταν στον ημιτελικό του τουρνουά Masters της Μαδρίτης, το 2019).

Ο Ναδάλ έκανε σχεδόν άψογη εμφάνιση στα πρώτα δύο σετ, ιδιαίτερα στο σερβίς του, όπου δεν επέτρεψε στον Τσιτσιπά ούτε καν να τον απειλήσει. Ένα break στο όγδοο γκέιμ ήταν αρκετό για να δώσει το πρώτο σετ στον Ισπανό (6-3), ο οποίος ακολούθως "έσπασε" το σερβίς του Στέφανου με το... καλημέρα στο δεύτερο σετ και έφτασε άνετα στο 6-2.

Η εικόνα στο τρίτο σετ παρέμεινε απαράλλαχτη, σε ό,τι αφορά τα σερβίς του Ναδάλ, όμως ο Έλληνας πρωταθλητής βελτίωσε με τη σειρά του τα δικά του σερβίς και οι δύο τενίστες έφτασαν γρήγορα στο τάι-μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς αποδείχθηκε πιο αποφασιστικός, πήρε κρίσιμους πόντους και προηγήθηκε 6-3, για να "κλείσει" το σετ στη δεύτερη ευκαιρία του.

Η κατάληξη του τρίτου σετ άλλαξε τη ροή του αγώνα, καθώς μάλιστα ο -προερχόμενος από τραυματισμό- Ισπανός άρχισε να εμφανίζει σημάδια κόπωσης και να κάνει αρκετά αβίαστα λάθη. Ο Τσιτσιπάς ήταν πια καλύτερος -έστω και στις λεπτομέρειες- και, παρότι έχασε τρεις ευκαιρίες για break σε δύο διαφορετικά γκέιμ, κατάφερε στο 4-4 να "σπάσει" το σερβίς του Ισπανού και να κλείσει το σετ με 6-4.

Όπως ήταν λογικό, το τελευταίο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα. Ως το 5-5 οι δύο αντίπαλοι κρατούσαν σχετικά εύκολα το σερβίς τους, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς έκανε ένα αψεγάδιαστο γκέιμ, φτάνοντας σε break χωρίς να χάσει ούτε πόντο! Σερβίροντας για το ματς, ο Έλληνας τενίστας έχασε δύο ματς πόιντ και μετά τη δεύτερη ισοπαλία ο Ναδάλ πήρε πλεονέκτημα, το οποίο ο Στέφανος "έσβησε" με καλό σερβίς. Ένα αβίαστο λάθος του Ισπανού κι ένας κερδισμένος πόντος με backhand έστειλαν τον Τσιτσιπά στα ημιτελικά και "σφράγισαν" τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του. Μέχρι την επόμενη...