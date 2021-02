Life

Μοθωναίος: Το σημείωμα που βρήκε μετά την συγκλονιστική συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά (εικόνα)

Ο ηθοποιός αποκάλυψε με λυγμούς ότι συγγενής του τον κακοποιούσε σεξουαλικά από 6 ετών. Το σημείωμα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο ηθοποιός που συγκλόνισε το Πανελλήνιο με την συνέντευξη που έδωσε στην Φαίη Σκορδά δε σταματά να δέχεται μηνύματα αγάπης από συναδέλφους του και όχι μόνο.

Το πρωί της Τετάρτης, κάποιος από όσους είδαν την εξομολόγησή του, αποφάσισε να του στείλει λίγη από την αγάπη του αφήνοντας ένα σημείωμα πάνω στο αυτοκίνητό του που έγραφε, “Σήμερα σε αγάπησα περισσότερο. Είμαστε μαζί σου”.

Σε μια κατάθεση ψυχής ο 37χρονος ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά για τη δική του τραυματική εμπειρία που βίωσε από την τρυφερή ηλικία των έξι ετών από άτομο που βρισκόταν στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον λέγοντας ότι όταν το αποκάλυψε στους γονείς του εκείνοι δεν τον στήριξαν.

