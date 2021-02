Παράξενα

“Μήδεια”: Snowmobile στον Διόνυσο και snowboard στου Φιλοπάππου (εικόνες)

Η κακοκαιρία έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς να χρησιμοποιήσουν… στην γειτονιά τους τα ειδικά μέσα για μετακίνηση στο χιόνι ή να απολαύσουν βόλτες με την σανίδα τους. Δείτε τις εικόνες

Αρκετά είναι τα παράδοξα που είδαμε τις τελευταίες στην Αττική, μετά τις μεγάλες ποσότητες χιονιού στα βόρεια προάστια και τις χιονοπτώσεις στο κέντρο της Αθήνας, με σκιέρ στις κατηφόρες περιοχών στο κέντρο της πρωτεύουσας, ημίγυμνους να τρέχουν και «κάνουν βουτιές» μέσα στα χιόνια και μικρούς και μεγάλους, παρά τα προβλήματα που προκάλεσε σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να απολαμβάνουν το χιόνι.

Ανάμεσα στις εικόνες που σίγουρα ξεχωρίζουν πάντως, ειναι ο νεαρός που απολαμβάνει διαδρομές με το snowboard στον Λόφο του Φιλοπάππου και ο άνδρας που για τις μετακινήσεις του, στην περιοχή του Διονύσου, χρησιμοποιεί ένα... snowmobile.

