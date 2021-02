Οικονομία

Πετρέλαιο: συνεχίζεται το ανοδικό ράλι τιμών

Πάγωσαν οι πετρελαιοπηγές στον αμερικανικό νότο κι έβαλαν… φωτιά στις τιμές του «μαύρου χρυσού».

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται σήμερα, στηριζόμενες από τη μεγάλη διαταραχή της παραγωγής στον Νότο των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπου μία χειμερινή καταιγίδα χτύπησε το Τέξας.

Σύμφωνα με το Reuters, η τιμή αναφοράς του μπρεντ σημείωνε άνοδο 91 σεντς ή 1,4% στα 64,26 δολάρια το βαρέλι στις 14.09 (ώρα Ελλάδας), που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2020. Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) σημείωνε κέρδη 68 σεντς ή 1,1% στα 60,73 δολάρια.

Η «κατάψυξη» στην οποία έχουν μπει οι ΗΠΑ αναμένεται να διαταράξει την παραγωγή για αρκετές ημέρες, αν όχι για εβδομάδες, ανέφεραν ειδικοί του κλάδου, καθώς οι πετρελαιοπηγές έχουν παγώσει και τα διυλιστήρια έκλεισαν.

Αναλυτές της ANZ και της Citigroup εκτίμησαν ότι έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα η παραγωγή αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου. Η Citi εκτιμά ότι θα υπάρξει μία συνολική απώλεια της παραγωγής περίπου 16 εκατ. βαρελιών έως τις αρχές Μαρτίου.

Οι υψηλότερες τιμές στρέφουν την προσοχή περισσότερο στη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+), μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 4 Μαρτίου. Ο ΟΠΕΚ+ είναι πιθανόν να χαλαρώσει τις περικοπές στην παραγωγή τους μετά τον Απρίλιο με δεδομένη την αύξηση των τιμών, όπως ανέφεραν πηγές του στο Reuters.