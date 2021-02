Κοινωνία

ΕΛΑΣ: σύλληψη κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία

Σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για πλήθος άλλων αδικημάτων.

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, 13 Φεβρουαρίου, στον Άγιο Ελευθέριο Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 31χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία 33χρονου αλλοδαπού που είχε διαπραχθεί στις 9-12-2019 σε καφετέρια στα Πατήσια.

Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της αρπαγής, ληστείας, κλοπής, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου περί Όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς.