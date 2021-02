Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κομισιόν: Νέα μέτρα κατά των μεταλλάξεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας βιο-άμυνας.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες.

Μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ έναντι των νέων μεταλλάξεων του κορονοϊού, παρουσίασε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τις Βρυξέλλες, με την Επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη και τον Επίτροπο εσωτερικής αγοράς, Τιερί Μπρετόν.

Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας βιο-άμυνας έναντι των μεταλλάξεων του COVID-19 που ονομάζεται «HERA Incubator» και προβλέπει συνεργασία με ερευνητές, εταιρείες βιοτεχνολογίας, κατασκευαστές και δημόσιες αρχές στην ΕΕ και παγκοσμίως για τον εντοπισμό νέων μεταλλάξεων, την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων και προσαρμοσμένων εμβολίων, ταχύτητα της διαδικασία έγκρισής τους και την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θέλει να εισάγει ρήτρες στις νέες συμβάσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες για τα εμβόλια, που θα διασφαλίζουν ότι τα εμβόλια που αγοράζει η ΕΕ θα περιλαμβάνουν και τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των εμβολίων που θα καλύπτουν και τις νέες μεταλλάξεις.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται νέες συμφωνίες με τις εταιρείες Novavax και Valneva για να αυξήσει το αποθεματικό εμβολίων πέραν των 2,6 δισεκατομμυρίων δόσεων που έχει ήδη εξασφαλίσει από έξι φαρμακευτικές εταιρείες.

Ειδικότερα, οι βασικές δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας, την ανάπτυξη εμβολίων για τις παραλλαγές του ιού και την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής είναι οι εξής:

1. Εντοπισμός, ανάλυση και αξιολόγηση παραλλαγών

• Ανάπτυξη εξειδικευμένων δοκιμών για νέες παραλλαγές και υποστήριξη της γονιδιωματικής αλληλουχίας στα κράτη μέλη με χρηματοδότηση τουλάχιστον 75 εκατ. Ευρώ από την ΕΕ ·

• Επίτευξη του στόχου του 5% της αλληλουχίας των γονιδιώσεων στα θετικά τεστ για τον εντοπισμό παραλλαγών, την παρακολούθηση της εξάπλωσής τους σε πληθυσμούς και τον έλεγχο της επίδρασής τους στη μεταδοτικότητα.

• Ενίσχυση της έρευνας και της ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με παραλλαγές με χρηματοδότηση 150 εκατομμυρίων ευρώ ·

• Δίκτυο κλινικών δοκιμών «VACCELERATE COVID-19», συγκεντρώνοντας 16 κράτη μέλη της ΕΕ και πέντε συνδεδεμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας και του Ισραήλ, για την ανταλλαγή δεδομένων και σταδιακά επίσης συμπεριλάβουμε παιδιά και νεαρούς ενήλικες ως συμμετέχοντες σε κλινικές δοκιμές.

2. Επιτάχυνση της κανονιστικής έγκρισης προσαρμοσμένων εμβολίων: βάσει του ετήσιου μοντέλου εμβολίων κατά της γρίπης, η ΕΕ θα παράσχει ταχεία έγκριση για προσαρμοσμένα εμβόλια COVID-19.



3. Ενίσχυση της παραγωγής εμβολίων COVID-19, με επικαιροποίηση ή σύναψη νέων συμφωνιών προαγοράς για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων και προσαρμοσμένων εμβολίων, μέσω χρηματοδότησης της ΕΕ, με ένα λεπτομερές και αξιόπιστο σχέδιο που δείχνει την ικανότητα παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ, σε αξιόπιστο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει την ΕΕ να εξετάσει πηγές εκτός ΕΕ, εάν χρειαστεί, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας της ΕΕ.



«Οι δράσεις που ανακοινώνονται σήμερα θα συμβαδίζουν με την παγκόσμια συνεργασία μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και με παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τα εμβόλια. Θα προετοιμάσουν επίσης το έδαφος για την Ευρωπαϊκή Αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (HERA). Το HERA θα βασιστεί στις δράσεις που δρομολογούνται σήμερα και θα παρέχει μια μόνιμη δομή για μοντελοποίηση κινδύνων, παγκόσμια παρακολούθηση, μεταφορά τεχνολογίας, παραγωγική ικανότητα, χαρτογράφηση κινδύνου αλυσίδας εφοδιασμού, ευέλικτη παραγωγική ικανότητα και έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων», αναφέρει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε: «Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια COVID-19 το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, νέες παραλλαγές του ιού εμφανίζονται γρήγορα και πρέπει να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας ακόμα πιο γρήγορα. Για να μείνουμε μπροστά από την καμπύλη, λανσάρουμε σήμερα το HERA Incubator. Συγκεντρώνει την επιστήμη, τη βιομηχανία και τις δημόσιες αρχές και συγκεντρώνει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση. "