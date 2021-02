Πολιτική

Δένδιας προς Λαβρόφ: ανησυχώ για τις σχέσεις ΕΕ - Ρωσίας

Τι συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ρωσίας, για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις διμερείς σχέσεις των δύο κρατών.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογο του, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε σήμερα Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Δένδιας, «εξετάσθηκε η πορεία των διμερών σχέσεων με έμφαση στον πολιτικό διάλογο και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Εξετάστηκε επίσης η πορεία των διμερών σχέσεων και στον πολιτισμό, ιδιαίτερα υπό το φως της επετείου των 200 ετών της Ελληνικής επανάστασης και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσία στην Ελληνική Ανεξαρτησία.

Ενημέρωσα τον Ρώσο ομόλογό μου αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, για τις οποίες υπογράμμισα τη σημασία διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας και ενός ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου.

Παράλληλα, όμως, του εξέφρασα την ανησυχία μου για τις προοπτικές των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων».