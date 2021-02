Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μπαχρέιν: Ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού κατά της COVID-19

Κυβερνήσεις και προγραμματιστές στον κόσμο διερευνούν το πώς πιστοποιητικά και διαβατήρια θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο εκ νέου άνοιγμα των οικονομιών.

Το Μπαχρέιν καθιέρωσε ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού κατά της COVID-19, μια από τις πρώτες χώρες που το κάνει, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο Τύπου του κράτους αυτού του Κόλπου.

Κυβερνήσεις και προγραμματιστές στον κόσμο διερευνούν το πώς πιστοποιητικά και διαβατήρια θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο εκ νέου άνοιγμα των οικονομιών, αναγνωρίζοντας αυτούς που προστατεύονται από την COVID-19.

Η εφαρμογή του Μπαχρέιν 'BeAware' εμφανίζει μια πράσινη ασπίδα μαζί με ένα επίσημο πιστοποιητικό που αναφέρει το όνομα του προσώπου, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και ποιο εμβόλιο έχει λάβει.

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν λάβει δύο δόσεις ενός εμβολίου, με διαφορά 21 ημερών, και μετά να περιμένουν για δύο εβδομάδες για να δημιουργηθούν αντισώματα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

"Οι αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητά του σαρώνοντας έναν κωδικό QR που συνδέεται με το εθνικό μητρώο εμβολίων", υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η Δανία έχει ανακοινώσει ότι θα καθιερώσει μια πρώτη εκδοχή ενός διαβατηρίου εμβολιασμού κατά της COVID-19 ως το τέλος του Φεβρουαρίου.

Η Σουηδία επίσης σχεδιάζει να καθιερώσει ένα διαβατήριο εμβολιασμού ως το καλοκαίρι, υποθέτοντας ότι μέχρι τότε θα υπάρχει διεθνές πρότυπο για το έγγραφο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση πριν από δύο εβδομάδες.

Το Μπαχρέιν, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων, προσφέρει στους πολίτες και τους κατοίκους του δωρεάν το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, το εμβόλιο της κινεζικής Sinopharm, το εμβόλιο των AstraZeneca/Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V.?