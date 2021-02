Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: “Χάθηκε” τζίρος 41,6 δις από την πανδημία

“Προσγειώθηκε” ο τζίρος των επιχειρήσεων. Ποιος τομέας δέχθηκε το ισχυρότερο “χτύπημα”. Το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απώλειες ύψους 41,6 δισ. ευρώ είχαν στον τζίρο τους, λόγω της πανδημίας, οι εγχώριες επιχειρήσεις πέρυσι σε σχέση με το 2019, ενώ για αυτές που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή τον Μάρτιο 2020 η μείωση του τζίρου ανήλθε σε περίπου 10,8 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 266.083.826 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 13,5% σε σχέση με το 2019, που είχε ανέλθει σε 307.704.921 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 53,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 2,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης». Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 3,1% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία».

Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δ' τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 72.243.603 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 8,6% σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 79.017.709 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 47,9% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 0,4% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες». Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 7,1% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα».

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 21.905.296 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 7,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, που είχε ανέλθει σε 23.756.221 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 78,5% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 0,2% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «'Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών». Αντίθετα, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 14% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα».

Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το 2020 ανήλθε σε 18.789.821 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 36,4% σε σχέση με το 2019, που είχε ανέλθει σε 29.564.997 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 67,5% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των «Καταλυμάτων», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 6,9% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος».

Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το δ' τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 4.295.386 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 37,8% σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 6.909.448 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 88,5% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 2,8% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος». Αντίθετα, αύξηση κατά 20,7% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας».

Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020 ανήλθε σε 728.476 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 53,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019, που είχε ανέλθει σε 1.580.951 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση κατά 92% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα», ενώ τη μικρότερη μείωση κατά 13,4% κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις». Από την άλλη πλευρά, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 35,6% παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση».

Σημειώνεται ότι, συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, τον Νοέμβριο 2020 τέθηκαν επιπρόσθετα σε αναστολή λειτουργίας 41 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες» και 737 επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο «Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας».

Χαρίτσης: Η κυβερνητική πολιτική στοιχίζει ακριβά στην πραγματική οικονομία

Δήλωση του Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση

Τα σημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020 καταδεικνύουν την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις. Μείωση 13,5% του τζίρου για το σύνολο των επιχειρήσεων το 2020, ποσοστό που μεταφράζεται σε μια κολοσσιαία απώλεια 41,6 δισ. ευρώ από την πραγματική οικονομία: από μισθούς, από παραγωγικές επενδύσεις, από διαθέσιμο εισόδημα. Με μεγαλύτερους χαμένους τους κλάδους των καταλυμάτων και της εστίασης, που παρουσίασαν κατακρήμνιση του τζίρου τους κατά 53,4% ή 7 δισ. ευρώ.

Μπροστά σε αυτήν την καθηλωτική πραγματικότητα, το μόνο σχέδιο που έχει να επιδείξει η κυβέρνηση για την στήριξη της οικονομίας είναι οι αναστολές κάποιων υποχρεώσεων και ο νέος δανεισμός για όλο και πιο λίγους. Αντί έστω και τώρα να στηρίξει αποφασιστικά επιχειρήσεις και εργαζόμενους, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζει τους πολίτες για πρόωρο «κούρεμα» ακόμη και αυτών των ελλιπών μέτρων στήριξης. Αναμένει δε την νέα τουριστική περίοδο χωρίς σχέδιο και προετοιμασία, στηρίζοντας τις όποιες ελπίδες για ανάκαμψη στα επιτυχημένα προγράμματα εμβολιασμού άλλων χωρών. Οδεύοντας ολοταχώς σε μια επανάληψη του περσινού φιάσκου.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια να υπεκφεύγει και να εμπαίζει την κοινωνία βαφτίζοντας ως «νέα» τα ίδια αποτυχημένα ημίμετρα που έχουν οδηγήσει επιχειρήσεις και εργαζόμενους στο όριο της επιβίωσης. Η πολιτική της «στήριξης με το σταγονόμετρο» βαθαίνει και άλλο την ύφεση. Οφείλει να αξιοποιήσει σήμερα τις πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες που διαθέτει για να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Όπως τεκμηριωμένα και κοστολογημένα έχει προτείνει εξαρχής ο ΣΥΡΙΖΑ.