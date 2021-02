Κόσμος

Ο πρίγκιπας Φίλιππος εισήχθη σε νοσοκομείο

Το παλάτι δεν έδωσε πληροφορίες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο 99χρονος σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, εισήχθη σε νοσοκομείο σήμερα, ως προληπτικό μέτρο, λόγω ασθένειας που δεν σχετίζεται με την Covid-19.

«Η εισαγωγή του δούκα έγινε ως προληπτικό μέτρο, έπειτα από σύσταση του γιατρού του…, αφότου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο δούκας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες για παρακολούθηση και ανάπαυση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Φίλιππος ένιωθε αδιαθεσία για μικρό χρονικό διάστημα και μπήκε στο νοσοκομείο χωρίς βοήθεια, επισήμανε μια πηγή από τη βασιλική οικογένεια. Δεν νοσεί από κάποια ασθένεια που να σχετίζεται με την COVID-19, συμπλήρωσε η πηγή.

Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιππος διαμένουν στο κάστρο του Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Η βασίλισσα παραμένει στο Ουίνδσορ, είπε η ίδια πηγή.

Ο Φίλιππος, ο οποίος αποσύρθηκε από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά του τον Αύγουστο του 2017, είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο και στα τέλη του 2019.