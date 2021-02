Κόσμος

Έριξε στον γκρεμό την έγκυο γυναίκα του για να “τσεπώσει” την ασφάλεια ζωής

Ο συζυγοκτόνος είχε πάρει τρία δάνεια στο όνομα της άτυχης 32χρονης

Φριχτή δολοφονία στην Τουρκία με θύμα μία έγκυο γυναίκα.

Η 32χρονη Semra Aysal σκοτώθηκε τον Ιούνιο του 2018 ενώ ήταν διακοπές με τον 40χρονο σύζυγό της, Hakan Aysal.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο 40χρονος έριξε στον γκρεμό την 7μηνων έγκυο γυναίκα του προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ο Hakan Aysal είχε κάνει ασφάλεια ζωής στην 32χρονη λίγους μήνες πριν την δολοφονήσει.

Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να πάρει τα χρήματα καθώς η έρευνα που ήταν σε εξέλιξη για τις συνθήκες θανάτου της Semra δεν επέτρεψε την εκταμίευση της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία.

Σύμφωνα με την Mirror, ο αδερφός της 32χρονης υποστήριξε ότι όταν πήγαν στο νεκροτομείο για να πάρουν το πτώμα ο Hakan δεν ήταν καθόλου στεναχωρημένος. Κατήγγειλε, δε, ότι «η αδερφή μου δεν ήθελε να έχει δάνεια αλλά μετά τον θάνατό της ανακαλύψαμε ότι ο Hakan είχε πάρει τρία δάνεια στο όνομά της».

Ο 40χρονος από την πλευρά του, σύμφωνα με την Mirror, υποστήριξε ότι είχε πάθος με τα extreme sports πριν τον γάμο του και γι’ αυτό έκανε ασφάλεια ζωής. Ερωτηθείς γιατί είχε φροντίσει να είναι αυτός που θα εισπράξει τα χρήματα αν πεθάνει η σύζυγός του, απάντησε ότι «δεν είχα δώσει σημασία στις λεπτομέρειες, εγώ απλά έφερα τη σύζυγό μου να υπογράψει, δεν γνώριζα ότι υπήρχε τέτοιος όρος».