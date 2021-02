Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Θεμιστοκλέους για τον κορονοϊό, τις μεταλλάξεις και τα εμβόλια (βίντεο)

Η πρόοοδος του σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, τα προβλήματα από την κακοκαιρία, οι παραλλαγές του ιού και η λειτουργία των Mega εμβολιαστικών κέντρων.