Κόσμος

Ναβάλνι: η Ρωσία αγνοεί την απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μόσχα περνάει στην αντεπίθεση και κάνει λόγο για «ωμή παρέμβαση στο έργο του δικαστικού συστήματος ενός κυρίαρχου κράτους».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο, ζήτησε από τη Ρωσία την άμεση απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι, βάσει του 39 άρθρου του κανονισμού του ΕΔΑΔ περί προσωρινών μέτρων.

Τη δήλωση αυτή έκανε στο πρακτορείο TASS η δικηγόρος του Ναβάλνι, Όλγκα Μιχαήλοβα. Αντίγραφο της απόφασης δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του επικριτή του Κρεμλίνου, ενώ το ρωσικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσει την απόφαση, θεωρώντας την «ωμή παρέμβαση στο έργο του δικαστικού συστήματος ενός κυρίαρχου κράτους».

«Το ΕΔΑΔ πήρε την απόφαση μετά από τη δική μου προσφυγή, την οποία είχα καταθέσει στις 20 Ιανουαρίου. Η προσφυγή σχετίζεται με την παράνομη, κατά την άποψη μας, σύλληψη του Ναβάλνι. Το δικαστήριο του Στρασβούργου έλαβε την απόφαση βάσει του 39 άρθρου του κανονισμού του ΕΔΑΔ, με την οποία ζητά να αφεθεί ελεύθερος ο Ναβάλνι. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, σε αντιστοιχία με όλες τις διεθνείς συμφωνίες η Ρωσία πρέπει άμεσα να απελευθερώσει τον Ναβάλνι», δήλωσε η Μιχαήλοβα.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ρωσικού υπουργείου Δικαιοσύνης, σχολιάζοντας την απόφαση του ΕΔΑΔ, δήλωσε στο πρακτορείο TASS ότι το υπουργείο θεωρεί τη ληφθείσα από το ΕΔΑΔ απόφαση για την άμεση απελευθέρωση του Ναβάλνι «αβάσιμη και ωμή παρέμβαση στο έργο του δικαστικού συστήματος ενός κυρίαρχου κράτους», τονίζοντας ότι έχει «περάσει την κόκκινη γραμμή».