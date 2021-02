Υγεία - Περιβάλλον

Μεταλλάξεις κορονοϊού: Τα κρούσματα στην Ελλάδα και που εντοπίζονται

Τι αναφέρει το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.

Όπως αναφέρεται στην επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού, στην Ελλάδα συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 495 θετικά στελέχη για την παρουσία της αποκαλούμεμενης ως βρετανικής μετάλλαξης, δηλαδή της μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 7 θετικά στελέχη για την παρουσία της αποκαλούμενης αφρικανικής μετάλλαξης, δηλαδή της μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η απόλυτη και σχετική συχνότητα των θετικών δειγμάτων με μεταλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2 ανά τύπο Μετάλλαξης, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης μέχρι σήμερα.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η απόλυτη συχνότητα θετικών δειγμάτων για τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) του SARS-CoV-2 ανά είδος κρούσματος (εγχώριο-εισαγόμενο) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2.

Σημ.1: Το σύνολο έχει προκύψει κατόπιν της αφαίρεσης των δειγμάτων που αφορούσαν επανελέγχους, μετά από την επιδημιολογική διερεύνηση των κρουσμάτων.

Σημ.2: Περιλαμβάνονται και κρούσματα που ανήκουν σε γνωστές συρροές

Σημ.3: Περιφερειακές Ενότητες όπου ανιχνεύθηκαν θετικά κρούσματα με ιστορικό ταξιδιού από χώρα του εξωτερικού

