Υγεία - Περιβάλλον

Αττική: Εντολή για άνοιγμα νέων ΜΕΘ κορονοϊού

Εντολή από τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Εντολή να αναπτυχθούν επιπλέον ΜΕΘ για αναχαίτιση της πανδημίας δίνει σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, ζητά από τους διοικητές των νοσοκομείων «Αττικόν» και «Θριάσιο» να αναπτύξουν επιπλέον κλίνες Εντατικής Θεραπείας κορονοϊού δεσμεύοντας μέρος από τις ΜΕΘ γενικών περιστατικών.

Σε έγγραφο με τίτλο «Επείγουσες ενέργειες για την ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ – Covid-19 λόγω της κρίσιμης εξέλιξης της πανδημίας στο λεκανοπέδιο Αττικής», ο Διοικητής ζητά να αναπτυχθούν 10 νέες κλίνες ΜΕΘ Covid στο «Αττικόν» και 5 στο Θριάσιο Ελευσίνας.

Παράλληλα, το Θριάσιο καλείται να ανοίξει επιπλέον πέντε κλίνες ΜΕΘ. Καθώς δεν προβλέπεται προς το παρόν προσλήψεις, τις θέσεις καλούνται να πληρώσουν γιατροί άλλων νοσοκομείων του Πειραιά, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ.

Στην Αττική, από τις 217 ΜΕΘ, παραμένουν καλυμμένες οι 195. Ως εκ τούτου παραμένουν μόνο 22 κενές για ασθενείς με κορονοϊό.