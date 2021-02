Κοινωνία

“Μήδεια”: χιλιάδες κλήσεις για επέμβαση στη Πυροσβεστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 2.000 κλήσεις μόνο στην Αττική. Εκατοντάδες άτομα απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και σήμερα δέχθηκε 2.776 κλήσεις, η πλειονότητα των οποίων αφορούν σε κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ειδικότερα για την Αττική, από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι αυτή τη στιγμή, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 2.286 κλήσεις, και συγκεκριμένα:

1.770 για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων

215 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο

138 για μεταφορές ατόμων σε νοσοκομεία (αιμοκάθαρση)

28 για μεταφορές ατόμων σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία προκειμένου να εμβολιαστούν καθώς και για άλλες περιπτώσεις παροχής βοηθείας.

«Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε επιφυλακή και συνεχίζει να επιχειρεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας», καταλήγει η σχετική ενημέρωση.