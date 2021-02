Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας – κορονοϊός: τα μέτρα στις μεγάλες περιφέρειες φαίνεται πως αποδίδουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια να μη χαθεί ούτε ένα εμβόλιο, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία «Μήδεια».

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα επιδημιολογικά δεδομένα της πανδημίας, αναφέρθηκε αρχικά στα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Μήδεια» στο πρόγραμμα εμβολιασμού, κυρίως στην περιοχή της Αττικής.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι οι προγραμματισμένοι εμβολιασμοί αναβλήθηκαν για λόγους ασφαλείας των πολιτών, αλλά πολύ σύντομα θα γίνει ο επαναπρογραμματισμός τους και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με μήνυμα στα κινητά τους.

Ο Υπουργός Υγείας, εστίασε στον κίνδυνο να χαθούν εμβόλια και την εντολή του Πρωθυπουργού να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση τους. Για το λόγο αυτό εκπονήθηκε ένα σχέδιο αξιοποίησης και εμβολιάστηκαν μέσα σε 24 ώρες, περισσότεροι από 450 πολίτες στις φυλακές Κορυδαλλού και περισσότεροι από 250 στην Αμυγδαλέζα. Επίσης εμβολιάστηκαν και πολλοί στρατιωτικοί σε Κέντρα Υγείας.

Στη συνέχεια, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, τονίζοντας ότι παρατηρείται επιβαρυμένο φορτίο σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά στον αντίποδα, τα μέτρα που ελήφθησαν σε μεγάλες περιφέρειες, φαίνεται ότι αποδίδουν.

Ο κ. Κικίλιας τ/τόνισε ότι ο Φεβρουάριος είναι κατ’ εξοχήν μήνας όπου παρατηρείται αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων και η εμπειρία από τον ιό της γρίπης, δείχνει ότι πριν την πανδημία του κορονοϊού, τέτοια εποχή είχαμε 30-50 ασθενείς περίπου να είναι σε λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ κάτι το οποίο δεν γίνεται τώρα κι αυτό δείχνει το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει η σημερινή κυβέρνηση στον τομέα αυτό.

Τέλος ο κ. Κικίλιας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες για να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία, καθώς οι ανάγκες σήμερα είναι πιο αυξημένες από ποτέ.