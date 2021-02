Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: Πότε εμβολιάζονται όσοι “έχασαν” το ραντεβού λόγω “Μήδειας”

Οι τρεις κατηγορίες πολιτών. Πώς και πότε θα ειδοποιηθούν, συμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τι μέλλει γενέσθαι με τα ραντεβού για εμβολιασμό, τα οποία χάθηκαν λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που έφερε στη χώρα η «Μήδεια», εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέουε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης

Όλα τα ραντεβού θα επαναπρογραμματιστούν τις επόμενες μέρες και όλοι οι πολίτες θα ενημερωθούν με μήνυμα για τη νέα μέρα και νέα ώρα.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους:

Η ηλικιακή ομάδα 60-64 θα εμβολιαστεί την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο ίδιο εμβολιαστικό κέντρο που ήταν προγραμματισμένος ο εμβολιασμός τους. Θα ενημερωθούν με SMS τρεις ημέρες νωρίτερα.

Οσοι ήταν να εμβολιαστούν στο mega εμβολιαστικό κέντρο στο Helexpo, το ραντεβού τους θα προγραμματιστεί εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Όσον αφορά στην ηλικιακή ομάδα 75-79, αλλά και τους υγειονομικούς όλα τα ραντεβού θα γίνουν την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. Όπως διευκρίνισε, η διαφορά της εν λόγω ηλικιακής ομάδας με τις προηγούμενες δύο, είναι η πλειονότητά τους αφορά δεύτερη δόση.