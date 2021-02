Κοινωνία

“Μήδεια”: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

Ο άτυχος άνδρας είχε βγει απο το σπίτι του για να μαζέψει ξύλα.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός ανασύρθηκε στην Εύβοια ένας 71χρονος, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης. Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο στη Λίμνη Ευβοίας. Ο 71χρονος είχε βγει απο το σπίτι του για να μαζέψει ξύλα.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο, έκοψαν το μεγάλο δέντρο και απεγκλώβισαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος, δυστυχώς, ήταν νεκρός. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα