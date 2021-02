Παράξενα

Ισπανία: το κορονοπάρτι… έκρυβε εκατομμύρια λαθραίες μάσκες

Οι αστυνομικοί πήγαν για να διαλύσουν μια συνάθροιση που παραβίαζε τα μέτρα προστασίας και βρέθηκαν μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη.

Η ισπανική αστυνομία κατάσχεσε περίπου 4 εκατομμύρια ιατρικές μάσκες, τις οποίες εντόπισε τυχαία σε ένα ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για τη διάλυση μιας συνάθροισης που παραβίαζε τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τις μάσκες μέσα σε χαρτοκιβώτια στο ισόγειο και σε μια αποθήκη του ξενοδοχείου στο Λεγκάνεες, στα νότια προάστια της Μαδρίτης. Τα κουτιά «ήταν έτοιμα να μεταφερθούν» και έγραφαν επάνω ότι περιείχαν μάσκες υψηλής προστασίας KN95 και FFP2.

Οι αρχές βρήκαν επίσης και έναν εκτυπωτή με τον οποίο θα μπορούσε να τυπωθεί η ένδειξη CE πάνω στις μάσκες, ώστε να φαίνεται ότι πληρούνται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, όταν θα τις έριχναν στην αγορά.

Οι αστυνομικοί πήγαν στο ξενοδοχείο αυτό μετά από καταγγελία ότι είχαν συγκεντρωθεί εκεί 48 νέοι, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων. Κατέληξαν όμως να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη με την κατηγορία της πλαστογραφίας.

Η Ισπανία έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία, έχοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια κρούσματα και σχεδόν 66.000 θανάτους μέχρι σήμερα.