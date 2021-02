Οικονομία

Εναερίτες: Οι “ήρωες” της κακοκαιρίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εναερίτες της ΔΕΗ, είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της κακοκαιρίας. Από την Αττική και την Εύβοια μέχρι την Αμοργό.