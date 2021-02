Κοινωνία

Τάσος Αρνιακός: Ο καιρός τις επόμενες ώρες (βίντεο)

Σταδιακή θα είναι η βελτίωση του καιρού, με άνοδο της θερμοκρασίας. Η πρόγνωση από τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1.