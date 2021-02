Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Στους λογαριασμούς των δικαιούχων 161 εκατ.

Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο διαμορφώνεται, περίπου, στα 3.408 ευρώ.

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.707 δικαιούχων του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ποσό συνολικού ύψους 161,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει τη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 359.691, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση ενίσχυση ύψους 1,23 δισ. ευρώ. Η μέση ενίσχυση ανά δικαιούχο διαμορφώνεται, περίπου, στα 3.408 ευρώ.

Η καταβολή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 στους, λίγους, εναπομένοντες δικαιούχους θα ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Συνολικά, η στήριξη των επιχειρήσεων, μέσω των πρώτων 5 κύκλων του χρηματοδοτικού σχήματος, διαμορφώνεται στα 6,8 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο εργαλείο πέτυχε τον στόχο του, να ενισχύσει με ρευστότητα τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και τις μικρομεσαίες. Στήριξη η οποία συνεχίζεται και διευρύνεται, με τον, εν εξελίξει, 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.