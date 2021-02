Κοινωνία

ΕΔΕ για τον γιατρό στην Κέρκυρα που υποστήριξε ότι παρέλυσε από τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις που ανατρέπουν τις αρχικές εντυπώσεις προέκυψαν για γιατρό στην Κέρκυρα.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του γιατρού που υποστήριξε πως παρέλυσαν τα κάτω άκρα του μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Όπως αποκαλύπτεται, ο γιατρός, είναι αυτός που κατηγορείται ότι παραβίασε την σειρά προτεραιότητας για τους εμβολιασμούς στην Κέρκυρα, κάνοντας εμβόλια σε γνωστούς του, ανάμεσα τους και σε ιδιοκτήτη τοπικού ΜΜΕ ο οποίος ανέδειξε την είδηση.

Για την υπόθεση είχε διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος του του γιατρού, ενώ παύθηκε από τα καθήκοντα του και ο διοικητής του συγκεκριμένου Κέντρου Υγείας με εντολή του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια όταν έγινε γνωστό το περιστατικό.

Ο γιατρός από το Νοσοκομείο της Κέρκυρας μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων και το Υπουργείο Υγείας αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του.

«Του κόπηκαν τα πόδια πριν γίνει η ΕΔΕ για τους εμβολιασμούς», σχολιάζουν με νόημα σοβαροί επιστήμονες που γνωρίζουν καλά την υπόθεση.