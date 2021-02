Αθλητικά

ΑΕΚ: πρόωρο “διαζύγιο” με Λιβάγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του, διαδέχθηκε η αιφνιδιαστική λύση συνεργασίας.

Σε πρόωρη διακοπή της συνεργασίας προχώρησαν η ΑΕΚ και ο Μάρκο Λιβάγια. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, ο Κροάτης επιστέφει στην πατρίδα του, καθώς λύθηκε το συμβόλαιο του το οποίο «έτρεχε» έως τις 30 Ιουνίου.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο μήνα προέκυψε ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις για ανανέωση και οριστικοποιήθηκε η αποχώρησή του, στο τέλος της σεζόν. Όμως, μετά τη σημερινή εξέλιξη ο Λιβάγια αποχαιρετά την ΑΕΚ μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, μετά από 3,5 χρόνια στα οποία διέπρεψε και αναδείχθηκε ως ένας από τους καλύτερους ξένους που έχουν φορέσει τη φανέλα της.

Ο 27χρονος Λιβάγια εμφανίστηκε για τελευταία φορά στα Σπάτα το πρωί της Δευτέρας, όπου προπονήθηκε με τους τραυματίες και όσους είχαν κοπεί από την αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ. Χθες, Τρίτη, δεν έγινε προπόνηση λόγω της κακοκαιρίας και σήμερα δεν παρουσιάστηκε καθώς είχε ήδη ριφθεί ο κύβος για λύση της συνεργασίας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο κύριος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην απόφασή του είναι η αναμενόμενη γέννηση του γιου του, μέσα στις επόμενες 15-20 ημέρες. Γι΄ αυτό και παραιτήθηκε από τα χρήματα που είχε λαμβάνειν έως το τέλος της περιόδου (από την ΠΑΕ το ποσό υπολογίζεται στις 500.000 ευρώ) ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι έως το καλοκαίρι θα μπορεί να αγωνιστεί μόνο στην Κροατία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον ποδοσφαιριστή Μάρκο Λιβάια.

Ο Κροάτης επιθετικός ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2017 και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας τη σεζόν 2017-18. Συνολικά φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα σε 147 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 42 γκολ και 29 ασίστ.

Μάρκο, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας σου.