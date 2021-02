Κοινωνία

Φυλακές Νιγρίτας: Ήθελαν να περάσουν ηρωίνη μέσα σε ρούχα (εικόνες)

Τα ναρκωτικά εντόπισαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατά την διάρκεια έρευνας.

Την αποτροπή εισόδου ναρκωτικών ουσιών στις φυλακές Νιγρίτας πέτυχαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες σήμερα (Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021), από σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας σε είδη ένδυσης, που προορίζονταν για κρατούμενο, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες και κατασχέθηκαν 12 συσκευασίες που περιείχαν 199 γραμμάρια ηρωίνης.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος».