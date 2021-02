Κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση ανήλικου

Πότε και από που εξαφανίστηκε το παιδί. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Missing alert εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση ενός ανήλικου από το κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «στις 16/02/2021, στις 12.50, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας, ο Hojat Ashori 17,5 ετών, αφγανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 17/2/2021, για την εξαφάνιση του ανήλικου και άμεσα προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν Εισαγγελικής εντολής. Ο Hojat Ashori έχει ύψος 1,85 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι, κόκκινη μπλούζα φούτερ και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας»