Κοινωνία

Έγκλημα στην πλατεία Βικτωρίας

Νεκρός με τραύμα στην καρδιά, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Με ένα χτύπημα στην καρδιά έπεσε νεκρός ένας άνδρας από τη Σομαλία, σε συμπλοκή με ομοεθνείς του.

Στις έξι το απόγευμα το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε απανωτά τηλεφωνήματα για φασαρία σε διαμέρισμα της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο ύψος της πλατείας Βικτωρίας.

Όταν έφθασαν οι πρώτοι αστυνομικοί, σύμφωνα με του bloko.gr, δέχθηκαν επίθεση από τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή, κάποιοι από τους οποίους κατάφεραν να διαφύγουν πηδώντας από ταράτσα σε ταράτσα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό, ενώ πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους δράστες. Οι Σομαλοί φέρεται πως κατέγραφαν τις κινήσεις τους με κινητά τηλέφωνα.

ΠΗΓΗ: bloko.gr