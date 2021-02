Κοινωνία

Επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία της “Zeus+Dione”

Η επιχείρηση ανήκε στην Μαρέβα Μητσοτάκη. Για "συστηματική στοχοποίηση" κάνει λόγο η ΝΔ.

Αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι στις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης στην είσοδο κτιρίου στην οδό Τάκη 6 στου Ψυρρή όπου μέχρι πριν από λίγο καιρό στεγαζόταν η εταιρεία Zeus+Dione, την οποία έχει ιδρύσει η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και στην οποία παλαιότερα ήταν μέτοχος.

Από την ανάφλεξη του μηχανισμού προκλήθηκε μαύρισμα στην είσοδο του κτιρίου.

Το ίδιο κτίριο είχε γίνει στόχος εμπρηστικής ενέργειας πριν από τρία χρόνια, ενέργεια για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη η «Σύμπραξη αμετανόητων αναρχικών».

Για την επίθεση διενεργείται έρευνα από την Ασφάλεια Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

"Θρασύδειλοι τραμπούκοι έκαναν απόψε το βράδυ, επίθεση με γκαζάκια και βενζίνη στα γραφεία της εταιρείας Zeus+Dione, την οποία έχει ιδρύσει η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Από την επίθεση, που γίνεται για δεύτερη φορά, προκλήθηκε φωτιά και υλικές ζημιές. Εκεί οδηγεί η συστηματική στοχοποίηση. Ηρθε η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει αταλάντευτα το δρόμο της για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών με σεβασμό στο Κράτος Δικαίου", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.