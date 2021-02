Αθλητικά

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο η Παπαχρήστου

Η Βούλα Παπαχρήστου "πέταξε" στη διάρκεια του indoor Tour της WA, στο Τορούν.

Έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας της πραγματοποίησε σήμερα η Βούλα Παπαχρήστου στη διάρκεια του indoor Tour της WA στο Τορούν, στο στάδιο, που σε λίγες εβδομάδες θα διεξαχθεί τοι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού.

Η έμπειρη πρωταθλήτρια βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ με άλμα στα 14,60 μ. στο τριπλούν, στην τέταρτη προσπάθεια της κι έγινε η κορυφαία άλτρια φέτος στον κόσμο και η τρίτη όλων των εποχών στην Ελλάδα πίσω από τις Δεβετζή (14,84 μ.) και Τσιαμήτα (14,63 μέτρα.

Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι έκανε εξαιρετικό αγώνα, αφού ξεκίνησε με 14,21 μ., συνέχισε με 14,35 μ., άκυρο, 14,25 μ., 14,60 μ., ενώ επέλεξε να μην εκτελέσει το έκτο και τελευταίο της άλμα.

Η Παπαχρήστου βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ στον κλειστό, το οποίο ήταν 14,50μ. από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γλασκόβης, όπου κατέλαβε την δεύτερη θέση.

Η έμπειρη αθλήτρια με τη σημερινή της εμφάνιση έδειξε τις προθέσεις της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εκεί όπου θα επιδιώξει να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, το οποίο λείπει από τη συλλογή της.