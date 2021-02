Κόσμος

Πάμπλο Χασέλ: Επεισόδια για την σύλληψη του ράπερ στην Ισπανία (εικόνες)

Επεισοδιακή διαδήλωση με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών στη Μαδρίτη. Συμπλοκές με την αστυνομία.

Αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης ενάντια σε μια διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών στη Μαδρίτη, μια ημέρα μετά τη σύλληψη ενός ράπερ ο οποίος έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για εξύβριση της μοναρχίας και της αστυνομίας.

Οι διαδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας ήταν αρχικά ειρηνικές, με τους διαδηλωτές να χειροκροτούν ρυθμικά, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι άλλη αστυνομική βία» και «Ελευθερία στον Πάμπλο Χασέλ», τον ράπερ που συνελήφθη χθες στην καταλανική πόλη Λέριντα.

Ωστόσο, η αστυνομία κραδαίνοντας γκλομπ επιτέθηκε στο πλήθος, αφού ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν γυάλινα μπουκάλια και πέτρες. Κάποιοι διαδηλωτές απάντησαν βάζοντας φωτιά σε κάδους για να στήσουν οδοφράγματα στους στενούς δρόμους της Μαδρίτης.

Στη Βαρκελόνη, η αστυνομία έκανε επίσης χρήση πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών σήμερα, τραυματίζοντας έναν ρεπόρτερ του Reuters.

Ο Πάμπλο Χασέλ, γνωστός για τις ριζοσπαστικές αριστερές του απόψεις, είχε προθεσμία μέχρι την περασμένη Παρασκευή για να παραδοθεί και να αρχίσει να εκτίει την 9μηνη ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί για τα tweet με τα οποία χαρακτήριζε «σκ...τομισθοφόρους» τους αστυνομικούς, κατηγορώντας τους για βασανιστήρια και δολοφονίες.

Χθες, η καταλανική αστυνομία εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο της Λέριντα στην Καταλονία, όπου ο ράπερ μαζί με υποστηρικτές του είχαν οχυρωθεί και τον συνέλαβε, πυροδοτώντας διαδηλώσεις και ταραχές στη Βαρκελόνη και σε άλλες πόλεις της Καταλονίας.

Η αστυνομία συνέλαβε 18 άτομα, ενώ 55 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 25 αστυνομικών, ανέφεραν χθες αξιωματούχοι.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούσαν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις σε όλη την Ισπανία, και στην Μαδρίτη, για σήμερα το βράδυ για να απαιτήσουν την απελευθέρωση του ράπερ.

Μια πηγή στο περιφερειακό υπουργείο Εσωτερικών της Καταλονίας δήλωσε ότι η αστυνομία «ενίσχυσε την παρουσία της σε ευαίσθητες περιοχές» για να αποφύγει περαιτέρω ταραχές, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο επικεφαλής της περιφερειακής ασφάλειας Μιγκέλ Σαμπέρ κάλεσε τους διαδηλωτές να διαδηλώσουν ειρηνικά. Ωστόσο, μια πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει σχέδιο ενίσχυσης της ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων.

Αντιδρώντας στην σύλληψη του ράπερ, 200 προσωπικότητες του ισπανόφωνου κόσμου του πολιτισμού, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, υπέγραψαν κείμενο υπέρ του.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ακανθώδες θέμα για την ισπανική κυβέρνηση της αριστεράς και κυρίως για το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα «μία μεταρρύθμιση» ώστε «οι φραστικές παρεκβάσεις στο πλαίσιο καλλιτεχνικών, πνευματικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων» να μην αποτελούν ποινικό αδίκημα και να μην τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης.