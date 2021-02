Αθλητικά

Champions League: Σαρωτική η Ντόρτμουντ στη Σεβίλλη

“Ανοιχτούς λογαριασμούς” άφησαν Πόρτο και Γιουβέντους

Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους προημιτελικούς του Champions League εις βάρος της Σεβίλλης απόκτησε η Ντόρτμουντ με το «διπλό» στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας (3-2), ενώ τον πρώτο λόγο απέναντι στην Γιουβέντους έχει η Πόρτο μετά το νικηφόρο 2-1 στο «Ντραγκάο». Οι ρεβάνς της φάσης των νοκ άουτ αγώνων της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένες για τις 9 Μαρτίου.

Οι μέτριες εμφανίσεις της Ντόρτμουντ στην Bundesliga δεν εμπόδισαν την Μπορούσια να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στους προημιτελικούς. Αυτό το οφείλει στο μέγιστο βαθμό στον Χάαλαντ. Με μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση, αυτή την φορά στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», ο Νορβηγός στράικερ με δύο γκολ και μία ασίστ οδήγησε τους «Βεστφαλούς» στο εμφατικό 3-2 επί της άκρως φορμαρισμένης Σεβίλλης, δίνοντας στην ομάδα του τεράστιο προβάδισμα στη ρεβάνς του «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Με μόλις μία νίκη στα έξι τελευταία ματς προερχόταν η Ντόρτμουντ, παρ΄ όλα αυτά επέστρεψε στις νίκες σε ένα πολύ καθοριστικό ματς. Το «διπλό» των Γερμανών αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτεύχθηκε απέναντι σε μία ομάδα που προερχόταν από 9 σερί νίκες σε επίσημα ματς επί ισπανικού εδάφους (στις 7 τελευταίες, μάλιστα, δεν είχε δεχτεί ούτε γκολ!), ενώ και στην φάση των ομίλων του Champions League γνώρισε μόλις μία ήττα!

Μίνι έκπληξη έγινε στο «Ντραγκάο», όπου η Πόρτο διατήτησε την καλή παράδοση απέναντι στις ιταλικές ομάδες (5-3-1 στα τελευταία 9 εντός έδρας ματς μετά το σημερινό) κι επικράτησε με 2-1 της Γιουβέντους, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα από πορτογαλική ομάδα μετά από 5 θετικά αποτελέσματα που προερχόταν (4-1-0).

Πέρυσι η «Μεγάλη Κυρία» στην φάση των νοκ άουτ αγώνων είχε αποκλειστεί από την Λιόν κι εφέτος κινδυνεύει να πάθει το ίδιο από τους «Δράκους», ωστόσο, το γκολ του Κιέζα στο φινάλε την κράτησε ζωντανή ενόψει του δεύτερου αγώνα στο Τορίνο στις 9 Μαρτίου.