Σεισμός στη Θήβα

Αισθητή και στην Αττική έγινε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το πρωί της Πέμπτης, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 22 νοτιοανατολικά της Θήβας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 13,9 χλμ.

Από τη δόνηση δεν αναφέρθηκαν ζημιές, έγινε ωστόσο αισθητή στην Αθήνα.